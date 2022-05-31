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Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı yazın gelmesiyle renklendi

Keçiören Belediyesi tarafından hem otopark hem de su ve gül meydanı olarak çevreye karşı farkındalık oluşturmak için inşa edilen ‘Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı’ yazın gelmesiyle birlikte rengârenk bir görünüme kavuştu. 
Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı yazın gelmesiyle renklendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut  Altınok da Ankaralıları ve Keçiörenlileri otopark üzerine bulunan süs havuzundaki şöleni izlemeye davet ederek, “Tüm vatandaşlarımızı Türkiye’de bir ilk olan bu eserimizi  görmeye davet ediyorum.

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Ankara çöl diyorlar ama Keçiören şelaleler ve sular şehridir. 4 bin metrekarelik alanda  suyun tüm güzelliklerini görebilirsiniz. Burada aynı zamanda kamu yararına belediyemizin imkânlarıyla inşa ettiğimiz otoparkımız da bulunuyor.” dedi. 

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