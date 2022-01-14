Kar yağışı sürüyor! Sıcaklık batıda artacak, doğuda düşecek

Kar yağışı birçok ilde etkili olurken, Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde artması, doğu kesimlerde ise azalması bekleniyor. Kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada vatandaşlar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri şöyle:

Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.