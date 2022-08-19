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Karapürçek Semt Hali kütüphane oluyor

Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’ndeki semt hali kütüphaneye dönüştürülüyor.
Karapürçek Semt Hali kütüphane oluyor

Altındağ Belediyesi'nin girişimleri ile Karapürçek Mahallesi'nde bulunan semt hali kütüphaneye dönüştürülüyor.

Aktif üye sayısı 25 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 25 bine ulaştı. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ'a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. 

"Kütüphaneler önemli bir ihtiyaç"

Balcı, "Görüyoruz ki kütüphaneler önemli bir ihtiyaç. Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Karapürçek'teki semt halinin de kütüphaneye dönüştürülmesi düşüncesi mahalle sakinleri tarafından da beğeni topladı. İnşallah kısa sürede çok güzel bir kütüphaneyi mahallemize kazandıracağız" dedi.

 

 

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