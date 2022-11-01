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Karaşar Derneği’nin eğitime destek çalışmalarının süreceği belirtildi

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneğinin eğitime destek çalışmalarının süreceği belirtildi.
Karaşar Derneği’nin eğitime destek çalışmalarının süreceği belirtildi

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımer, bu yıl da yine dernek olarak öğrencilere burs desteklerinin süreceğini söyledi.

KÜLTÜR EVİNİ HİZMETE AÇTIK 

Dernek olarak, her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine burs verdiklerini ifade eden Yıldırımer, “Hemşehrilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarına da kırtasiye yardımında bulunduk. Şimdi de üniversitede okuyan gençlerimize yönelik, eğitim destekleri kapsamında burs veriyoruz. Bu bursların öğrencilere ulaştırılmasında, bize desteklerini esirgemeyen hayırsever üyelerimize teşekkür ederiz. Kurulduğu günden bu yana dernek olarak halka gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz. Karaşar çarşı merkezinde bulunan kültür evini de hizmete açtık” dedi. 
 

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