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Kardelen Mahallesi'nde 200 mavi ladin toprakla buluştu

Yenimahalle Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle’de ağaç dikim çalışmalarının yeni adresi Kardelen Mahallesi oldu. 
Kardelen Mahallesi'nde 200 mavi ladin toprakla buluştu

200 mavi ladin ağacının toprakla buluştuğu ağaç dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

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Yenimahalle’yi en üst noktaya taşımakta kararlıyız
Ağaçlandırma töreninde mahalle sakinlerine seslenen Yaşar, “Yaşanabilir bir Yenimahalle’yi yaratmak için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızla birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi alt yapıda, üst yapıda, yeşil alanda, eğitimde, sporda, sanatta en üst noktaya taşımakta kararlıyız. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 973 ilçenin gelişmişlik düzeylerini ölçtüğü araştırması sonucunda Yenimahalle 5’inci sıraya yükselerek büyük gelişme göstermiştir. Hep beraber çalışarak daha üst sıralara çıkmak için uğraşacağız. Çünkü Yenimahalle’yi seviyoruz” dedi. 

Sırada spor ve çocuk oyun alanı var
Yeşil bir Yenimahalle için yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “İlçemizde doğaya ve yeşil alana büyük önem veriyoruz, yeşil alan miktarının artması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine ağaçlandırma alanımızın yanına spor ve çocuk oyun alanının da yapımını tamamlayacağız” şeklinde konuştu. 

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