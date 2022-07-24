Kardeş şehir Narın’a anaokulu

Etimesgut Belediyesi Tanrı Dağları eteklerindeki kardeş şehri Narın'a kreş ve anaokulu inşa etti. 250 Kırgız balasının egitim alacağı okulun adına da Atatürk adını verilirken okula ayrıca Atatürk köşesi de yapıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve belediye meclis üyeleri Narın'a giderek okulun açılışını yaptı. Törene katılan Kırgızistanlı bir anne "Atatürk'ün adını taşıyan bu kreş ve anaokulu sizin lideriniz, kurucunuz Atatürk gibi idealist, vatansever Kırgız balalar yetişecektir" dedi. Kreş açılışı Narın'da bayram havasında kutlandı.

Açılışa Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Narın Valisi Altınbek Ergeşov, Narın Belediye Başkanı Kanbolat Tutuev ve belediye meclis üyeleri ve Narın sakinleri katıldılar.

BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Açılışta konuşan Başkan Demirel şunları kaydetti: “İnsanların hayatlarında önemli dönüm noktaları vardır. Önemli günlerden birini yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ülkemizden 5 bin kilometre uzakta böyle bir anaokulunun yapılması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duygulu bir gün taşıyorum. Burada okuyacak çocukların Türkiye- Kırgızistan dostluğuna büyük hizmet edeceklerine inanıyorum. Aynı atanın evlatlarıyız. Bizler Kırgız halkıyla amca çocuklarıyız”

2018'DE KARAR ALINDI

2018 yılında araştırma ve inceleme gezisine gelen Başkan Demirel başkanlığındaki belediye meclis üyelerine O dönemin Narın Valisi ve belediye başkanından kreş yapılması yönünde talep gelmiş, belediye meclisi de oy birliğiyle karar almıştı. Etimesgut Belediyesi İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak ihaleye çıktı ve inşaatını tamamladı.

Tanrı Dağı eteklerinde yer alan Narın 40 bin nüfusuyla Kırgizistan 7 ilinden en küçüğü durumunda. Ekonimisi arım ve hayvancılığa dayalı Narın'da büyük bir okul ihtiyacı bulunurken mevcut okul binalarının da çok eski olması dikkat çekiyor.

