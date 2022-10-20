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Karşıyaka İlkokulu’nda bakım onarım çalışması başladı

Pursaklar Belediyesi, çocukların sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri için Karşıyaka İlköğretim Okulunda büyük çaplı bakım onarım çalışmaları başlattı.
Karşıyaka İlkokulu’nda bakım onarım çalışması başladı

Soru Bankası ve Kitaplar Devletten Kırtasiyeler belediyeden kampanyası kapsamında ilçedeki tüm öğrencilere kırtasiye seti dağıtan Pursaklar Belediyesi, eğitime verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek zamanla yıpranan ve sağlık koşulları yönünden risk taşıyan Karşıyaka İlköğretim Okulunda yenileme çalışmaları başlattı.

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EN İNCE AYRINTISINA KADAR 

Eğitime destek vermek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar dâhilinde iç dış boya badana, çatı tamiri, tuvalet ve lavabolar başta olmak üzere çevre düzenlemesi çalışmaları en ince ayrıntısına kadar titizlikle sürdürülüyor. 

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DAHA SAĞLIKLI ORTAM

Öğrencilerin daha temiz ve daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Karşıyaka İlköğretim Okulumuzun boya badana ihtiyaçları başta olmak üzere kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Geleceğimizin en kıymetli hazineleri olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayarak eğitim yuvasının yeniden hizmete açılmasını hedefliyoruz” dedi.
 

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