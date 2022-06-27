  • BIST 2.515,64
  • Altın 987.96
  • Dolar 16.7165
  • Euro 17.6688
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Kars'ın Digor ilçesinde su taşkını yüzünden 3 evi su bastı, 6 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle oluşan su taşkınında ilçenin Kocaköy köyünde 3 evi su bastı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri, suyu tahliye etti.

Sağanak sonrası ilçenin Celal köyünde de dereler taştı.

Söz konusu köyde bir dereden taşan suyun dolduğu yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünden 15 koyun suya kapıldı. Bu koyunlardan 9'u köylülerce kurtarıldı, 6'sı telef oldu.

İl merkezinde de sabah saatlerinde de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Faikbey ve Cumhuriyet caddelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler su birikintileri yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİSK: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız27 Haziran 2022 Pazartesi 12:36
  • BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu27 Haziran 2022 Pazartesi 10:17
  • Hidrojende yol haritası açıklanacak27 Haziran 2022 Pazartesi 10:01
  • Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:58
  • BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu27 Haziran 2022 Pazartesi 09:55
  • Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, bayram tatili...27 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Bakanlıktan yeni proje: 81 ilde ucuz ekmek dağıtılacak27 Haziran 2022 Pazartesi 09:45
  • Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:43
  • Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 'Susa Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:39
  • Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı27 Haziran 2022 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti