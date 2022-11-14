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Kastamonu'da selde denize sürüklenen eşyalardan oluşturulan sergi, sanatseverlerle buluştu

Kastamonu'da geçen yıl meydana gelen selde denize sürüklenen eşyalardan oluşturulan sergi, Başkentte sanatseverlerle buluştu.
Kastamonu'da selde denize sürüklenen eşyalardan oluşturulan sergi, sanatseverlerle buluştu

Kastamonu'da geçen yıl yaşanan selde denize sürüklenen eşyalardan oluşan "Selin Ardından Sergisi" açıldı. Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binasından açılan sergide, Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde denize sürüklenen birbirinden farklı materyallere yer veriliyor.

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ÖĞRENCİLER SANATSEVERLERİN İLGİSİNE SUNDU

Afetlere farkındalık oluşturmak ve selde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla oluşturulan sergide, oyuncak parçaları, çocuk ayakkabıları, ilaç kutuları ve diş fırçaları gibi selin evlerden sürüklediği eşyalar Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
 

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