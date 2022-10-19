Kazakistan’da başlayan bisiklet yolculuğu Keçiören’de son buldu

Kazak Yazar Ahmet Baitursynov’un doğumunun 150’nci yıl dönümü dolayısıyla 5 Eylül’de Kazakistan’dan bisikletiyle yola çıkan ve son durağı Keçiören oldu.

Kazak Sporcu ve Yazar Yernat Melsoğlu, Keçiören Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ilçede düzenlenen törenle karşılandı. Keçiören Kazak Şair Abay İbrahim Kunanbay Parkı’ndaki karşılama törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

BÜYÜK MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ

Başkan Altınok törende katılımcılara hitaben taptığı konuşmada, “Türkiye’nin sınırları Edirne’den Kars’a kadar değildir. Bizim sınırlarımız Tanrı Dağları, Altaylar, Sibirya, Batı Avrupa, Ortadoğu, Afrika’ya kadar uzanır. Bizler büyük bir medeniyetin ve ecdadın evlatlarıyız. Bu değerlerimize sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Törenimize katılan Büyükelçimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.