  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1782
  • Euro 17.401
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

KazanBelBeton ilk işinde 50 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi

KazanBelBeton ticari hayatına 50 milyon TL’lik yaptığı ilk satış protokolüyle başladı.
KazanBelBeton ilk işinde 50 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi

Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini ürettiği KazanBelBeton şirketinin açılışı gerçekleştirildi. KazanBelBeton ticari hayatına 50 milyon TL’lik yaptığı ilk satış protokolüyle başladı. Kahramankazan Belediyesi böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak gelir sağlıyor ve istihdam alanı oluşturuyor.

kazanbelbeton-ticari-yolculuguna-basladi-(1).jpeg

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı uygulamalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi’nce kurulan KazanBelBeton şirketinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. KazanBelBeton tesislerindeki törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. 

Hem gelir hem tasarruf hem de istihdam
KazanBelBeton, belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullandığı beton ve beton ürünlerini kendisi üretiyor. Belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan KazanBelBeton tesislerinde şimdilik saatte 120 metreküplük beton üretimi yapılıyor. KazanBelBeton’un üretim kapasitesininin önümüzdeki süreçte artırılması hedefleniyor. Üretilen betonların taşındığı 5 adet mikser aracı ile bu betonların dökümünde kullanılan 1 adet pompa aracı da KazanBelBeton’un araç parkında yer alıyor. Üretim kapasitesine göre bu araç parkının da önümüzdeki süreçte genişletilmesi amaçlanıyor. KazanBelBeton’da önümüzdeki günlerde beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılması için çalışmalar sürüyor. Kahramankazan Belediyesi, burada ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satıyor. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış oluyor. Şimdilik 30’a yakın personelin görev yaptığı KazanBelBeton istihdama da katkı sunuyor. 

kazanbelbeton-ticari-yolculuguna-basladi-(6).jpeg

“Belediye bütçesinin üzerinde gelir sağlayacağız”
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz burada yaptığı konuşmada, belediyelerine gelir getiren örnek projelere imza attıklarını belirterek, yalnızca para harcayan değil, aynı zamanda para da kazanan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Oğuz, “Daha önce de Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton’un açılışını bugün yaptık. KazanBelBeton ile yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz” diye konuştu. Belediyelerinin yıllık bütçesinin 160 milyon TL olduğunu söyleyen Oğuz, KazanBelNet ve KazanBelBeton’la bu yıl içinde belediyelerinin bütçesinin üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Oğuz ayrıca, yaptıkları çalışmalara ilişkin davetlilere bir de sunum yaptı.

Milletvekilleri İşler ve Yeğin de, böylesine anlamlı projeleri hayata geçirdiği için Başkan Oğuz’u tebrik ederek, KazanBelBeton’un hayırlı olması temennisinde bulundu.

50 milyon TL’lik protokol imzalandı
KazanBelBeton, ticari hayatına imzaladığı ilk satış protokolüyle başladı. Şirket, ilk işinde 5 farklı firmaya toplamda 50 milyon TL’lik beton satışı gerçekleştirdi. Satış protokolü firma temsilcileri ve KazanBelBeton yetkilileri arasında törenle imzalandı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı28 Mayıs 2022 Cumartesi 02:24
  • Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına Temel İlk Yardım eğitimi veriyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:25
  • Kahramankazan Engelsiz Kafe misafirlerini ağırlamaya devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:23
  • Anadolu’nun sorunları Haymana’da konuşuldu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22
  • Pursaklar Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarına devam ediyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:21
  • ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik çiçekleri toprakla buluşturdu28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:20
  • Kaldırımda gelen kazayla epilepsi hastası oldu27 Mayıs 2022 Cuma 12:45
  • Beethoven'ın üçlü konçertosu Türkiye'de ilk kez keman, viyola ve piyanoyla seslendirilecek27 Mayıs 2022 Cuma 12:42
  • Sevgili Doktor oyunu seyircisi ile buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:27
  • Başkan Turgut Altınok öğrencilerle buluştu27 Mayıs 2022 Cuma 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti