Kazanbelnet'e Altındağ da katıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet'e Altındağ Belediyesi de katıldı.

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından hizmet vermeye başladığı Ankara genelindeki abonelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 4 bin abonesi bulunan KazanBelNet ailesine son olarak Altındağ Belediyesi katıldı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

KazanBelNet’in, Ankara kent merkezindeki son abonesi ise Altındağ Belediyesi oldu. Abonelik işlemlerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, KazanBelNet’i kullanmaya başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret ederek, KazanBelNet ailesine katılmalarından dolayı plaket takdim etti.

BALCI; “TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Balcı, KazanBelNet’e abone olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle, Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve ekibini böylesine anlamlı ve özel bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum. Biz de artık belediyemizde KazanBelNet kullanmaya başladık. Belediyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KazanBelNet ailesine bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.