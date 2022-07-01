  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
»

Kazanbelnet'e Altındağ da katıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet'e Altındağ Belediyesi de katıldı.
Kazanbelnet'e Altındağ da katıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından hizmet vermeye başladığı Ankara genelindeki abonelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 4 bin abonesi bulunan KazanBelNet ailesine son olarak Altındağ Belediyesi katıldı.

altindag-belediyesi-kazanbelnet-ailesine-katildi-(1).jpeg

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

KazanBelNet’in, Ankara kent merkezindeki son abonesi ise Altındağ Belediyesi oldu. Abonelik işlemlerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, KazanBelNet’i kullanmaya başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret ederek, KazanBelNet ailesine katılmalarından dolayı plaket takdim etti.

BALCI; “TEBRİK EDİYORUM”

Başkan Balcı, KazanBelNet’e abone olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle, Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve ekibini böylesine anlamlı ve özel bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum. Biz de artık belediyemizde KazanBelNet kullanmaya başladık. Belediyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KazanBelNet ailesine bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANKESOB çalışanları Nallıhan gezisinde02 Temmuz 2022 Cumartesi 01:15
  • Şehit Oğuzhan Duyar Sağlık Ocağı açıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 01:00
  • Koruyucu aile ile hayatı değişti02 Temmuz 2022 Cumartesi 00:45
  • 'Toplu Sünnet Şöleni' kayıt süreci başladı02 Temmuz 2022 Cumartesi 00:32
  • Sincan'da yeşil sanat01 Temmuz 2022 Cuma 03:54
  • Mamaklı kursiyerler sertifika aldı01 Temmuz 2022 Cuma 03:50
  • Keçiören'e yeni park01 Temmuz 2022 Cuma 03:15
  • Kursiyerler hünerlerini sergiledi01 Temmuz 2022 Cuma 02:15
  • İç Anadolu Belediyeler Birliği büyüyor01 Temmuz 2022 Cuma 02:05
  • Pursaklar'da üretim seferberliği01 Temmuz 2022 Cuma 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti