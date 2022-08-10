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KazanBelNet’e tam not

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kahramankazan Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini ziyaret etti. 
KazanBelNet’e tam not

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un bilgi verdiği Bakan Yardımcısı Sayan, KazanBelNet’in son derece başarılı bir proje olduğunu belirterek, projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kahramankazan’da Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Sayan’a ziyareti sırasında bakanlık bürokratları da eşlik etti. Oğuz, Sayan’a ilçede yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Sayan, ziyareti sırasında, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini de gezdi. 

SUNUM YAPTI 

Oğuz, KazanBelNet’le ilgili Bakan Yardımcısı Sayan’a bir sunum yaptı. KazanBelNet’in şu anda ilçeleri de dahil olmak üzere Ankara genelinde 4 bin aboneye ulaştığını ve 30’a yakın personele istihdam sağladığını anlatan Oğuz, şirketin değerinin şimdilik 5 milyon dolar olduğunu anlattı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile Altındağ ve Mamak belediyelerinin de aralarında olduğu bazı belediyelerin de KazanBelNet kullandığını ifade eden Oğuz, şirketin yaklaşık 9 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaştığını söyledi. 
 

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