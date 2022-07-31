Kazım Karabekir yenileniyor

Etimesgut Belediyesi tarafından merkez mahallelerde başlatılan asfaltlama çalışmaları Kazım Karabekir Mahallesi'nde devam ediyor.

30 Ağustos ve Alsancak Mahallesinde görev alanındaki caddeleri tamamen asfaltlayan Etimesgut Belediyesi çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor. İlçenin merkez mahallelerinden Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki eskiyen yollar trimerle kazınıyor. Daha sonra finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri silindir desteğiyle yola son şeklini veriyor.

RÖGAR YENİLEME ÇALIŞMASI

Asfalt ve çizgi işleminin ardından da mazgal ve rögar kapakları yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan tüm bu çalışmalarla cadde ve sokaklar daha modern görünümü alıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, asfalt yol ihtiyacı tespit edilen mahallelerde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Alsancak ve İstasyon Mahallelerimizi tamamladık. Şimdi çalışmalarımız Kazım Karabekir Mahallemizde yoğunlaştı, İnşallah diğer tüm merkez mahallelerimizde belirlediğimiz programla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



