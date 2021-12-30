Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkan

Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 120 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Satışı Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak. Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkanın değeri 290 bin TL olarak ilan edildi.