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Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkan

Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 120 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Satışı Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yapacak. Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkanın değeri 290 bin TL olarak ilan edildi.
Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde 120 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dükkanın muhammen bedeli 290 bin TL olarak ilan edildi. 

Keçiören Atapark’ta icradan satılık dükkanın ayrıntıları için TIKLAYIN

1. Satış Günü : 16/02/2022 

2. Satış Günü : 16/03/2022 

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu

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www.gazeteilksayfa.com


 

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