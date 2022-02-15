  • BIST 2.038,16
  • Altın 803.62152
  • Dolar 13.5962
  • Euro 15.4441
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Keçiören, Ayşe Taş ve Hakan Aysev konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayşe Taş’ın şefliğinde düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu konseri Keçiörenlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Keçiören, Ayşe Taş ve Hakan Aysev konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı

İlçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen konserde salondaki misafirlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada sahne alan isimler şöhret değil gerçek sanatçıdır. Gönül sözleriyle bizleri alıp uzaklara götüren tüm sanatçılarımızın her biri çok değerli. Onlara sonsuz saygı ve hürmetimiz var. Hem toplum olarak hem de devlet olarak çok şey borçluyuz onlara. Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepsine şükran borçluyuz. Vefat edenlere Allah`tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Altınok’un konuşmasının ardından Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Ayşe Taş’ın şefliğinde sahne alarak birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Birçok ezgiye salondaki misafirler de eşlik ederek sanat solu bir gece yaşadılar. 

Geceye konuk olarak katılan opera sanatçısı Hakan Aysev ise üç eser seslendirerek eşsiz güzellikteki sesiyle vatandaşları büyüledi. 

Başkan Altınok’un sanatçılara ve koroya plaket takdim etmesinin ardından konser sona erdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:06
  • Ankara Çankaya Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:04
  • Ankara Sincan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Ankara Mamak Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:02
  • Ankara Yenimahalle Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:01
  • Ankara Altındağ Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 10:00
  • Ankara Elmadağ Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri15 Şubat 2022 Salı 09:59
  • Etisem Sergisi açıldı15 Şubat 2022 Salı 04:22
  • Mazot desteği 18 Şubat’ta sona eriyor15 Şubat 2022 Salı 03:21
  • Yenimahalleli vatandaşlar Yüz Yogası Atölyesi’nde buluştu15 Şubat 2022 Salı 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti