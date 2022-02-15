Keçiören, Ayşe Taş ve Hakan Aysev konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ayşe Taş’ın şefliğinde düzenlenen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu konseri Keçiörenlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İlçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen konserde salondaki misafirlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Burada sahne alan isimler şöhret değil gerçek sanatçıdır. Gönül sözleriyle bizleri alıp uzaklara götüren tüm sanatçılarımızın her biri çok değerli. Onlara sonsuz saygı ve hürmetimiz var. Hem toplum olarak hem de devlet olarak çok şey borçluyuz onlara. Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepsine şükran borçluyuz. Vefat edenlere Allah`tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Altınok’un konuşmasının ardından Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Ayşe Taş’ın şefliğinde sahne alarak birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Birçok ezgiye salondaki misafirler de eşlik ederek sanat solu bir gece yaşadılar.

Geceye konuk olarak katılan opera sanatçısı Hakan Aysev ise üç eser seslendirerek eşsiz güzellikteki sesiyle vatandaşları büyüledi.

Başkan Altınok’un sanatçılara ve koroya plaket takdim etmesinin ardından konser sona erdi.