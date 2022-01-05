Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bademlik Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin yer aldığı binada asansör ve açık otopark bulunuyor.
Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 dairenin muhammen bedeli 350 bin TL.
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