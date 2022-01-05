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Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 daire

Keçiören’in Bademlik Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin yer aldığı binada asansör ve açık otopark bulunuyor. Dairenin değeri 350 bin TL.
Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Keçiören’in Bademlik Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin yer aldığı binada asansör ve açık otopark bulunuyor. 

Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 dairenin muhammen bedeli 350 bin TL. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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