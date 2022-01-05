Keçiören Bademlik’te icradan satılık 3+1 daire

Keçiören’in Bademlik Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin yer aldığı binada asansör ve açık otopark bulunuyor. Dairenin değeri 350 bin TL.