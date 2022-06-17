Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ‘Yıl Sonu Müzik Şenliği’ konserine katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören ve Etlik Halk Eğitim Merkezleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Yıl Sonu Müzik Şenliği’ konserine katıldı. Konserde öğrenci ve öğretmenler türküler seslendirdi.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Halk eğitim merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin yıl boyunca ortaya koydukları azim ve başarıyı bağlama ve gitar olmak üzere iki bölümde sergiledikleri yılsonu konserinde birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirildi.

MÜZİK ÖNEMLİ BİR SANAT

Başkan Altınok’un katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Böylesi güzel bir programla bizleri buluşturan Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, halk etiğim merkezlerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Müzik bizi yapan değerlerimizi nesilden nesile aktaran, özümüzü, kültürümüzü, acı ve sevinçlerimizi anlatan önemli bir sanattır. Öğretmenlerimize ve geleceğin sanatçıları olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak gerek konservatuvarımızda gerekse diğer eğitim merkezlerimizde sanatın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.