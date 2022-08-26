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Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok Buralar Hep Gecekonduydu

Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok, geçmiş yıllarda ilçede park dahi bulunmadığını belirterek, “Buralar hep gecekonduydu. Ailelerimizin gidebileceği park, yeşil alan, sosyal alan dahi yoktu. Birçok eserlerle şehrimizi güzelleştirdik” dedi.
Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok Buralar Hep Gecekonduydu

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen mahalle konserinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Zeynep Cihan sahne aldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde birbirinden güzel türküler seslendirilirken vatandaşlara da keyifli bir akşam yaşatıldı. 
Keçiören’de türkü ziyafeti
Konserde vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, “Bu akşam Bağlarbaşı Mahallemizdeyiz. Konserlerimizi insanlarımız eğlensin diye yapıyoruz. Bizim sanatçılarımız TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçılarıdır. Gönül paslarımızı sileceğiz. Müzik, sanat, spor ruhu besler. Bir de Covid-19 geçti, dünya kapandı. İnsanlarımız evde kalmak zorunda kaldı. Bugün ise gönül nameleriyle bu konserlerimizi yapıp sizlere müzik ziyafeti sunuyoruz” dedi. 

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“Davamız; şehrimizi güzelleştirmektir”
 “Buralar hep gecekonduydu. Şehrimizin altıda beşi gece konduydu. Ailelerimizin gidebileceği park, yeşil alan, sosyal alan yoktu. Birçok eserlerle şehrimizi güzelleştirdik. Türkiye’nin en büyük ikinci ilçesi konumuna geldi Keçiören. Binalar, dönüşümler, eserler ve projelerle size hizmetkâr olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Mesai mefhumu dinlemeden şehrimizi güzelleştirmek için gece gündüz, tatil bayram demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bütün sevdamız, davamız şehrimizi güzelleştirmektir. Değerli sanatçımıza ve saz heyetimize teşekkür ediyorum. Konserlerimizde bir de bisiklet çekilişi yapıyoruz. Şanslı vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun.”
Konserin sonunda gerçekleştirilen çekilişle şanslı bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.  

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