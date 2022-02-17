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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok esnafı ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki rutin denetimleri sırasında esnafla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok esnafı ziyaret etti

Pınarbaşı Mahallesi Ark Sokak’ta bulunan pide fırınını da ziyaret eden Altınok, fırının başına geçerek eline aldığı kürekle pideleri fırına sürdü. Altınok’un pide pişirme deneyimi sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler hem fırıncıları hem de müşterileri gülümsetti. 

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Başkan Altınok, temel tüketim ürünlerinin başında gelen ekmeğin üretiminde fırıncıların çok önemli bir mesleği icra ettiklerini vurgulayarak, “Her işin ayrı bir erbabı var. Biz burada hoş bir anı yaşamak adına küreğin başına geçtik. Esnaflarımızın tamamı şehrimizin ekonomik yönden kalkınmasına önemli katkıda bulunuyor. Her bir esnafımız ya da zanaatkârımız da yılların deneyimlerini ürettikleri ürünlere yansıtarak insanımıza faydalı olacak üretimler yapıyor. Keçiören’imizde tüm ticarethanelerimiz dürüstlük düsturuna göre işlerini yürüttüklerini görüyoruz, bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.

Altınok, pide fırınındaki sıcak sohbetin ardından mahalle denetimlerine devam etti. 

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