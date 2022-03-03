  • BIST 2.023,29
  • Altın 878.999
  • Dolar 14.0986
  • Euro 15.6169
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlardan memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlardan memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti. Vatandaşın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için semt pazarlarını daha düzenli ve daha huzurlu hale getirdiklerini söyleyen Altınok, “Avrupa standartlarında nezih ve kaliteli hizmet sunan pazarlarımıza duyulan memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık. Bu başarıya, şehrimize kazandırdığımız örnek semt pazarları ve sıkı denetim uygulamalarımız sayesinde ulaştık.” dedi. 
Keçiören Belediyesi ilçeye kazandırdığı örnek semt pazarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yeniden göreve gelmesiyle birlikte ilçeye onlarca yeni semt pazarı kazandırıldı. Bu sayede Keçiörenliler düzenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapma imkânına yeniden kavuştu. Başkan Altınok’un semt pazarlarındaki günlük denetimleri ve vatandaşlardan gelen talepleri dinlemesi ise büyük büyük beğeni toplamaya devam ediyor. 

470a4297.jpg

Hemen hemen her gün semt pazarlarında denetimlerde bulunduğunu ve vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Altınok, “Bir hizmetkâr olarak vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu anlamda özellikle semt pazarlarımızdaki memnuniyet oranını üst seviyelere çıkardık. Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını kontrol atında tutmak için fiyat listesini de günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. ‘Günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, eğer fiyat ihlali yapmışsa ve yapmaya devam ediyorsa cezai işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi temizlik timi gece gündüz temizliyor04 Mart 2022 Cuma 00:23
  • Gölbaşı Belediyesi'nden sokak hayvanlarına büyük yatırım04 Mart 2022 Cuma 00:22
  • Çankırı Belediyesi, araç filosuna yeni araçlar ekledi04 Mart 2022 Cuma 00:21
  • Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu03 Mart 2022 Perşembe 09:25
  • Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 tıbbi atık mücadelesi veriyor03 Mart 2022 Perşembe 04:20
  • Pursaklar'da yeni Naim Süleymanoğulları yetişiyor03 Mart 2022 Perşembe 00:26
  • Aile İçi Şiddetin Önlenmesine yönelik dini referanslar anlatıldı03 Mart 2022 Perşembe 00:25
  • Başkan Çetin, Gülbahar Hatun Hanım Evini ziyaret etti03 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Keçiören Zabıta ekiplerine ‘yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri’ eğitimi verildi03 Mart 2022 Perşembe 00:23
  • Çankırı’da deprem tatbikatı düzenlendi03 Mart 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti