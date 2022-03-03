Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlardan memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, son 3 yılda ortaya konan çalışmalarla vatandaşların ilçedeki semt pazarlardan memnuniyet oranının yüzde yüz arttığını belirtti. Vatandaşın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve alabilmesi için semt pazarlarını daha düzenli ve daha huzurlu hale getirdiklerini söyleyen Altınok, “Avrupa standartlarında nezih ve kaliteli hizmet sunan pazarlarımıza duyulan memnuniyeti yüzde yüz sevisine çıkardık. Bu başarıya, şehrimize kazandırdığımız örnek semt pazarları ve sıkı denetim uygulamalarımız sayesinde ulaştık.” dedi.

Keçiören Belediyesi ilçeye kazandırdığı örnek semt pazarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yeniden göreve gelmesiyle birlikte ilçeye onlarca yeni semt pazarı kazandırıldı. Bu sayede Keçiörenliler düzenli ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapma imkânına yeniden kavuştu. Başkan Altınok’un semt pazarlarındaki günlük denetimleri ve vatandaşlardan gelen talepleri dinlemesi ise büyük büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Hemen hemen her gün semt pazarlarında denetimlerde bulunduğunu ve vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Altınok, “Bir hizmetkâr olarak vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu anlamda özellikle semt pazarlarımızdaki memnuniyet oranını üst seviyelere çıkardık. Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını kontrol atında tutmak için fiyat listesini de günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. ‘Günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, eğer fiyat ihlali yapmışsa ve yapmaya devam ediyorsa cezai işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.