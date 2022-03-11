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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilerle buluştu

Başkan Altınok, lise içinde ve kampüsünde incelemelerde bulunarak okul müdürü Sırrı Kaplan’ın ve öğrencilerin taleplerini not aldı. Altınok ayrıca Radyo ve Televizyon bölümü öğrencilerinin çalışma yaptığı okul stüdyosuna da inerek, öğrencilere belediye bünyesinde yayın hizmeti veren Radyo Angara TV stüdyosunu ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen öğrencileri geri çevirmeyen Altınok, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.

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Ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede ilçedeki tüm okullara birçok konuda destek verdiklerini söyleyen Altınok, “Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demiyoruz. Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızı tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bu dönemde özellikle okullarımızdaki spor tesislerine büyük yatırım yaptık. Buralara hem yeni spor merkezleri kazandırdık hem de mevcut spor merkezlerini baştan sona yeniledik.” ifadelerini kullandı. 

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