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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı"

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve ağaç dikimi yapılarak tüm mevsimlerde oksijen deposu olarak hizmet veren Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olmayı sürdürüyor. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin ve Başkent’in en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’ni bitki cenneti haline getirdiklerini belirterek, “Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle bir oksijen deposu olarak hizmet veriyor. ” dedi.

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Atatürk Botanik Bahçesi’nin başkentin gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan mekânlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.” İfadelerini kullandı.

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