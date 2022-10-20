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Keçiören Belediyesi 31 engelli birey ve 30 refakatçi vatandaşı kampa götürdü

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki 31 engelli birey ve 30 refakatçi vatandaş Mersin Silifke Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’na götürüldü.
Keçiören Belediyesi 31 engelli birey ve 30 refakatçi vatandaşı kampa götürdü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracığıyla düzenlenen gezide engelliler 4 gün boyunca spordan sanata birçok sosyal ve kültürel etkinliğe katıldı. Mersin’in tarihi ve turistlik yerlerinden, Eshab-ı Kehf mağarası gibi belli başlı yerleri de gezen özel bireyler Mersin’in meşhur tantunisini de tatmadan Ankara’ya dönemdiler. Engelliler gezi boyunca sık sık soluğu kumsalda alarak genç liderlerle birlikte denizin keyfini de çıkardılar. 

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AKTİVİTE ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTTIRDIK 

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal ve kültürel aktivite çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir.” dedi.

 
 

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