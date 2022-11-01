Keçiören Belediyesi 43 ayda 301 milyon tasarruf edildiğini bildirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında kamudaki tasarrufun önemine dikkat çekti.

3 yıl önce öngördükleri ve bugün hayata geçirdikleri 301 milyon TL’lik tasarrufun hikâyesini paylaştı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimizde başta temizlik işlerinde olmak üzere birçok alanda kiralık araçlar kullanılıyordu. Bu uygulamaya son vererek kendi öz kaynaklarımızla 220’den fazla araç satın aldık. Bu araçlar sayesinde aylık 7 milyon TL tasarruf sağladık. Bugün geldiğimiz noktada 3 yılda 301 milyon TL tasarruf sağladığımızı ve hizmet araçlarımızın kendini amorti ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.