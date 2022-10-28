Keçiören Belediyesi 5 bin 112 etkinlikle 1 milyondan fazla kişiyi misafir etti

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren 5 düğün salonu ve 8 mahalle konağı son 3 yılda 5 bin 112 etkinliğe ücretsiz ev sahipliği yaparak 1 milyondan fazla kişiyi burada misafir etti.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren 5 düğün salonu ve 8 mahalle konağı son 3 yılda 5 bin 112 etkinliğe ücretsiz ev sahipliği yaptı.

SÖZ, NİŞAN ASKER UĞURLAMASI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mahalle konaklarımızda ve düğün salonlarımızda sünnet, nişan, düğün, kına, mevlit, söz, doğum günü, asker kınası ve nikâh törenleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Göreve gelirken, ‘Keçiören’de evlenmeyen kalmayacak’ sloganıyla düğün salonlarımızı ücretsiz yapacağımızın sözünü vermiştik. Evlenen, söz ve nişan yapan, asker uğurlaması düzenleyen ve diğer özel günleri için talepte bulunan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, hiç geri çevirmedik” dedi.