Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi’ne halı saha inşa edildi

Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi’ne inşa edilen halı sahanın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başkan Altınok, “Umudumuz, ümidimiz ve geleceğimizsiniz. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bu yaşlarınızın kıymetini bilin. Önünüzde uzun bir yol var. Ailenize, kendinize ve yüce Türk milletine karşı sorumluluklarınız var. Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini biz kurduk onu ilelebet yaşatacak sizlersiniz’ diyor gençlere. Ülkemizi gençlere emanet ediyor. Kendinizi iyi yetiştirin. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı daha yücelere daha yükseklere asacaksınız” dedi.

TESİSLEŞME SÜRÜYOR

Konuşmasında Keçiören Belediyesi’nin gençleri geleceğe hazırlamak için tesisleşme bakımından büyük yatırımlar yaptığını da hatırlatan Altınok, “12 Eylül öncesi kuşağıyız. Ben Keçiören çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Keçiören’de okudum. Keçiören’e dair hafızası olan biri olarak söylüyorum; bugünkü tesislerin hiçbiri yoktu. Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a gidiyorduk. Şimdi ise Keçiören’de olan hiçbir tesis diğer semtlerde yok. Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerindedir. 18 yıl önce yaptık. Sporun ve sporcunun destekçisi bir hizmet anlayışımız var” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK PARK KEÇİÖREN’DE

Türkiye’de en çok parkın Keçiören’de bulunduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Büyükşehir Belediyelerinden dahi daha çok yeşil alan yapan, ağaç diken, park yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Gençlerimizin yetişmesi, geleceğe ruhen ve bedenen hazırlanabilmesi için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Tüm spor salonlarımız, tüm tesissilerimiz gençlerimiz için. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Dinlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Zamanınızı sosyal medyada geçirmeyin. Lazım olduğu kadar kullanın. Sizleri çok seviyoruz” diye konuştu.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Başkan Altınok kurdele kesim merasiminin ardından, yazar Lütfü Şehsuvaroğlu tarafından kaleme alınan, Abdurrahim Karakoç’un haberci olarak yazdığı şiirleri tartışan “Abdurrahim Karakoç Şair'in Haberci Olarak Portresi” isimli kitabı öğrencilere hediye etti.