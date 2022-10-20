  • BIST 3.900,85
  • Altın 972.919
  • Dolar 18.5802
  • Euro 18.152
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı binlerce ziyaretçiyi misafir etti

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli canlıları yaz boyunca Keçiören’in ve Ankara’nın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir etti.
Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı binlerce ziyaretçiyi misafir etti

Minik çocukların sevgilisi olan canlılar şu sıralarda serinleyen havanın ve sonbaharın keyfini çıkarıyor. Her tür için farklı bir doğal yaşam alanının bulunduğu tesiste hayvanlar, sahip oldukları birbirinden farklı içgüdülere göre keyifli bir sosyalleşme süreci geçiriyor. 

dsc07719-copy.jpg

BİRÇOK TÜRDE CAN DOSTU 

Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı gibi birçok türde can dostun bulunduğu Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor.

dsc07761-copy.jpg

HERKESİ TESİSİMİZE BEKLİYORUZ 

Yaz kış kesintisiz hizmet veren Doğal Yaşam Parkı’na tüm Ankaralıları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor. Yazın sıcak havada serin alanlarda kalmayı tercih eden canlılarımız şimdilerde serinliğin keyfini çıkarıyor. Hayvanlarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz.” dedi. 

 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’da başlayan bisiklet yolculuğu Keçiören’de son buldu20 Ekim 2022 Perşembe 03:03
  • Sincan Belediyesi ücretsiz İngilizce derslerine başladı20 Ekim 2022 Perşembe 02:56
  • Çetin kendisini sosyal medyadan evlerine davet eden Enes’in isteğini geri çevirmedi20 Ekim 2022 Perşembe 02:53
  • Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi’ye ziyarete gelen vatandaşlara ikram ediyor20 Ekim 2022 Perşembe 02:30
  • Çiftçilere tohumluk buğday desteği verildi20 Ekim 2022 Perşembe 01:51
  • Yavaş: İndirim Kararı Yasa Dışı20 Ekim 2022 Perşembe 01:44
  • ‘Bandırma Füze Kulübü’ Gala Yaptı20 Ekim 2022 Perşembe 00:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya’da yaptırılan ilk Muhtarlar Evi’nin açılışını gerçekleştirdi20 Ekim 2022 Perşembe 00:40
  • Yozgat Valisi Polat Yozgat Tanıtım Günleri düzenleyeceklerini söyledi20 Ekim 2022 Perşembe 00:36
  • Büyükşehir kadın muhtarlarla çalışacak19 Ekim 2022 Çarşamba 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti