Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı binlerce ziyaretçiyi misafir etti

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli canlıları yaz boyunca Keçiören’in ve Ankara’nın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Minik çocukların sevgilisi olan canlılar şu sıralarda serinleyen havanın ve sonbaharın keyfini çıkarıyor. Her tür için farklı bir doğal yaşam alanının bulunduğu tesiste hayvanlar, sahip oldukları birbirinden farklı içgüdülere göre keyifli bir sosyalleşme süreci geçiriyor.

BİRÇOK TÜRDE CAN DOSTU

Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı gibi birçok türde can dostun bulunduğu Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor.

HERKESİ TESİSİMİZE BEKLİYORUZ

Yaz kış kesintisiz hizmet veren Doğal Yaşam Parkı’na tüm Ankaralıları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor. Yazın sıcak havada serin alanlarda kalmayı tercih eden canlılarımız şimdilerde serinliğin keyfini çıkarıyor. Hayvanlarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz.” dedi.



