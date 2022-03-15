  • BIST 2.079,38
  • Altın 907.87
  • Dolar 14.7111
  • Euro 16.0704
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Keçiören Belediyesi, ‘Gönüllerde Akif Dillerde Hürriyet’ konulu panel düzenledi

Keçiören Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla öğrencilere yönelik ‘Gönüllerde Akif Dillerde Hürriyet’ konulu panel düzenledi.
Keçiören Belediyesi, ‘Gönüllerde Akif Dillerde Hürriyet’ konulu panel düzenledi

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen panele Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve çok sayıda öğrenci katıldı.

1-(1)-044.jpeg
Başkan Altınok salondaki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kahramanlık o kadar ucuz değil. Mehmet Akif’in devletine, milletine bir kötü kelimesi yoktur. Allah mekânını cennet etsin.  İnşallah yeni Mehmet Akifler, Necip Fazıllar, Abdürrahim Karakoçlar aranızdan çıkacak. Bunların hepsinin bir sevdası bir davası vardır. O da hak ve yüce Türk milletinin davasıdır.  Bu isimlerin para ile işi olmamıştır hepsi bir ilhamdır. Her biriniz bu yüce milletin geleceğisiniz. Umudumuz ve istikbalimiz sizlersiniz. Bu vatan dolarla Euro ile alınmadı.  Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. Esareti kabul etmeyen, manda olmayı kabul etmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi. 

1-(3)-043.jpeg

1-(4)-040.jpeg
Altınok programın ardından panelistler Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Zeki Gürel’e hediye takdim etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte suç örgütü operasyonunda 6 zanlı yakalandı15 Mart 2022 Salı 13:01
  • Altındağ'da 5 bin çocuk, yüzme öğrendi15 Mart 2022 Salı 04:20
  • Türkiye İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonları belli oldu15 Mart 2022 Salı 03:22
  • Türkiye’nin ilk “Görme Engelliler Müzesi”ni Başkent’te açılacak15 Mart 2022 Salı 02:21
  • ABB, 14 Mart tıp bayramında pandemi şehidi sağlıkçılar için koşu düzenledi15 Mart 2022 Salı 00:30
  • Pursaklar'da parklar yenileniyor15 Mart 2022 Salı 00:24
  • Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde bahar hazırlığı15 Mart 2022 Salı 00:23
  • Geleceğin mühendisleri, Aziz Sancar Kampüsü'ndeki BİLSEM'de yetişiyor14 Mart 2022 Pazartesi 11:25
  • Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 bin 500 konut, 2023’te teslim edilecek14 Mart 2022 Pazartesi 04:20
  • Altın Yumruklar, Mamak için ter dökecekler14 Mart 2022 Pazartesi 03:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti