Keçiören Belediyesi, ‘Gönüllerde Akif Dillerde Hürriyet’ konulu panel düzenledi

Keçiören Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla öğrencilere yönelik ‘Gönüllerde Akif Dillerde Hürriyet’ konulu panel düzenledi.

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen panele Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Başkan Altınok salondaki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kahramanlık o kadar ucuz değil. Mehmet Akif’in devletine, milletine bir kötü kelimesi yoktur. Allah mekânını cennet etsin. İnşallah yeni Mehmet Akifler, Necip Fazıllar, Abdürrahim Karakoçlar aranızdan çıkacak. Bunların hepsinin bir sevdası bir davası vardır. O da hak ve yüce Türk milletinin davasıdır. Bu isimlerin para ile işi olmamıştır hepsi bir ilhamdır. Her biriniz bu yüce milletin geleceğisiniz. Umudumuz ve istikbalimiz sizlersiniz. Bu vatan dolarla Euro ile alınmadı. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. Esareti kabul etmeyen, manda olmayı kabul etmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.



Altınok programın ardından panelistler Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş ve Doç. Dr. Zeki Gürel’e hediye takdim etti.