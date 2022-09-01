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Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti. Minik öğrencilerin ilk eğitim deneyimlerini kutlayan Altınok, çocukları ve ailelerini de tebrik etti.
Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti

Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası’nın yeni öğrencileriyle birlikte pasta kesti. Minik öğrencilerin ilk eğitim deneyimlerini kutlayan Altınok, çocukları ve ailelerini de tebrik etti. 

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Bugünün küçüğü yarının büyüğü 

Gül Kreş Adası’nda öğrencilerle yakından ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Altınok, “Melek ordusu var burada. Tertemiz, samimi bir dünya. Sizleri dantel gibi işleyip geleceğe hazırlayacağız. Bugünün küçükleri yarının büyükleri. Herkes önce çocuk oldu, sonra yetişkin. Çocuklarımızın dünyasını bileceğiz, her türlü imkânı onlara sunacağız. Her biri bize emanet. Bu anlamda öğretmenlik kutsaldır, gerektiği gibi yapılırsa daha da kutsal olur. Çiçek ve meleklerimiz bize ülkemizin, devletimiz ve ailelerimizin emanetleridir. Herkesin bir görevi vardır. Bizim görevimiz de çiçek ve meleklerimizi geleceğe hazırlamaktır. Atatürk, ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür’ demiştir. Ülkemiz, büyük ve zengindir. Daha da büyümesi için çalışmaya, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.” dedi. 
 

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