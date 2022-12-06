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Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle farkındalık etkinliği düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 88’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen farkındalık programı Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinlikte Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Ekibi bu güne özel, Balkan Savaşları'nda kocası şehit düşen bir Türk kadınının Cumhuriyetin ilanından sonra aldığı haklarla önce muhtar ardından milletvekili seçilişini anlatan ‘Yükseliş’ isimli bir oyun sahneledi.

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DİYARBAKIR ANNELERİ’NE SELAM ETTİ 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Diyarbakır annelerine de selam göndererek, “Diyarbakır'da da çocuklarını bekleyen anneler var. Analarımız bir an önce inşallah çocuklarına kavuşurlar. Onları da tebrik ediyorum. Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum” dedi. 
 

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