Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinlikte Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Ekibi bu güne özel, Balkan Savaşları'nda kocası şehit düşen bir Türk kadınının Cumhuriyetin ilanından sonra aldığı haklarla önce muhtar ardından milletvekili seçilişini anlatan ‘Yükseliş’ isimli bir oyun sahneledi.
DİYARBAKIR ANNELERİ’NE SELAM ETTİ
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Diyarbakır annelerine de selam göndererek, “Diyarbakır'da da çocuklarını bekleyen anneler var. Analarımız bir an önce inşallah çocuklarına kavuşurlar. Onları da tebrik ediyorum. Diyarbakır annelerine de buradan selam gönderiyorum” dedi.
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