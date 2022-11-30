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Keçiören Belediyesi TEKNOMER’de 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ düzenleyecek

Keçiören Belediyesi TEKNOMER’de yeni bir yarışmaya daha imza atarak 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ düzenleyecek.
Keçiören Belediyesi TEKNOMER’de 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ düzenleyecek

Ankara genelindeki resmi ve özel okullara yönelik düzenlenen ‘TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması’na ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde katılım sağlanabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki başvurular okul yönetimi ve öğretmenler tarafından, üniversite düzeyindeki başvurular ise bireysel veya takım halinde yapılabiliyor. 

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SON BAŞVURU 31 ARALIK’TA

31 Aralık 2022’ye kadar devam edecek müracaatlar TEKNOMER resmi web sitesi ‘teknomer.kecioren.bel.tr’ üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 

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BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Robot yarışmasına Keçiören’den ve Ankara genelinden yoğun talep olduğu için başvuruları Aralık ayı sonuna kadar uzattıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında geleceğe hazırlamak gibi bir misyonu var. Bu anlamda bir ilke daha imza atarak çocuklarımızı ve gençlerimizi teşvik edecek robot yarışması düzenliyoruz” dedi.

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