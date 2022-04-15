Keçiören Belediyesi'nden okullara kitap desteği

Keçiören Belediyesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde çeşitli türde hikâye, roman, ansiklopedi ve kaynak ders kitaplarını ilçede bulunan okulların talep ve ihtiyaçlarına göre dağıtmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından dağıtım için görevli ekipler okulları tek tek gezerek koliler halindeki kitapları idarecilere ve öğrencilere teslim ediyor.

Eğitime destek çalışmaları kapsamında kamu ve özel birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde olduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda ilk göreve başladığımız 1994’ten itibaren eğitim için nefer olduk. Diğer yerel yönetimlerin de eğitime katkı sunabilmesi noktasında onların da önlerini açacak projelere imza attık. Geldiğimiz noktada öğrencilerimizi yeni kitaplarla buluşturmak bir destek çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz ortaokul ve lise düzeyindeki kitapları öğrencilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

Başkan Altınok, önümüzdeki günlerde Ankara genelinde kitap ihtiyacı olan okulların da belirleneceğini ve o okullara da kitap dağıtımının yapılacağını söyledi.