Keçiören huzurevindeki anneler unutulmadı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların Anneler Günü’nü kutlama programına katıldı.

Türk toplumunda kadınların ve annenin önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Altınok şunları söyledi:

“Anne baba duası alanının işi rast gidiyor almayanın hiç işi rast gitmiyor. Analara değer veren, analara kıymet veren bir toplumuz. Analar aileyi toplayandır. Ana olmayınca ev, yuva da dağlıyor, düzen kalmıyor. Buradaki rıza, dua ve gönüller farklı. Bizler sizin evladınızız. Öz evladınız. Burada çalışmak, burada hizmet etmek ibadetlerin en büyüğüdür. Bilenler için. Zerre Allah korkusu, Allah sevgisi olan için burada çalışmak nimettir. Burada çalışmak ayrıcalıklı bir değer ve hizmettir. Burada her gün rıza ve dua var. Buradaki beddua arş-ı alemi yıkar. Sizlerin duası, sizlerin rızası bizim için çok önemli.”

Pandemi dolayısıyla ara verilen yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere hız kazandıracaklarını da söyleyen Altınok, “Pandemi dolayısıyla içeride çok kaldınız. Havalar ısınır ısınmaz sizleri gezmeye götüreceğiz. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi artıracağız. Nereye gitmek istiyorsanız arkadaşlarımız ona göre bir gezi planlaması yapacak.” ifadelerini kullandı.

Altınok konuşmasının ardından huzurevindeki yaşlı annelere çiçek takdiminde bulundu.