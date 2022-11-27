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Keçiören İncirli Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki İncirli Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı gerçekleştirildi.
Keçiören İncirli Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının açılışı gerçekleştirildi

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, pazar esnafı, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.  Altınok’un konuşmasının ardından İncirli Yeni Nesil Kapalı Semt Pazarı kurdele kesilerek hizmete açıldı. Altınok ve katılımcılar yeni pazarı gezerek incelemelerde bulundu.

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GÜLERYÜZ SADAKA-İ CARİYEDİR

Altınok açılışta yaptığı konuşmada, “Kışın üşümeyeceğiniz yazın terlemeyeceğiniz bir sisteme sahip yeni nesil semt pazarımızı açıyoruz. Böylece pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı kışın soğuktan yazın sıcaktan kurtarmış olacağız. Pazarcının gerçek dostu Altınok’tur. Üşüyenler pazarın içerisinde gelip gezecekler, bu da ticareti olumlu etkileyecek. Pazar esnafımızdan isteğimiz güler yüz göstermeleri. Müşteri veli nimettir. Güleryüz sadaka-i cariyedir.” dedi. 

YENİ PAZARDA İNCELEME

Altınok’un konuşmasının ardından İncirli Yeni Nesil Kapalı Semt Pazarı kurdele kesilerek hizmete açıldı. Altınok ve katılımcılar yeni pazarı gezerek incelemelerde bulundu.
 

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