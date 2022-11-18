  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Geleneğin İzleri Karma Sergisi sanatseverleri bekliyor

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sergi Salonu’ndaki ‘Geleneğin İzleri Karma Sergisi’nin açılışı Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından gerçekleştirildi.
Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Geleneğin İzleri Karma Sergisi sanatseverleri bekliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, Türk kültürünü ve Anadolu’ya özgü gelenekleri geleceğe taşımanın önemli olduğunu vurguladı. Sergi 28 Kasım’a kadar açık olacak. 

1-(5)-045.jpeg

28 KASIM’A KADAR

Altınok, “Anadolu’muza özgü, köklerimizi, tarihimizi ve kimliğimizi anlatan nadide eserlerin ve gizemli motiflerin yer aldığı sergimiz tüm sanatseverlerimizin ziyaretine açık olacak. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Atatürk, ‘Her şey olursunuz ama sanatkâr olamazsınız’ diyor. Sanata ve sanatçıya karşı ayrı bir saygısı var. Hem sanatımızı hem zanaatımızı yaşatmalıyız. Bu sergiler bizleri anlatıyor, geçmişimizi anlatıyor, köklerimizi anlatıyor, tarihimizi anlatıyor, kimliğimizi anlatıyor, benliğimizi anlatıyor, nezaketimizi anlatıyor, zarafetimizi anlatıyor” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe maratonunun devam ettiği ABB Meclisi’nde Mamak Belediyesi bütçesi Meclisten geçti.19 Kasım 2022 Cumartesi 00:23
  • Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler başkentteki 17. Kastamonu Tanıtım Günleri'nde satışa sunuldu19 Kasım 2022 Cumartesi 00:19
  • EGO Genel Müdürlüğü Adliye Binaları arasında ring seferleri başlattı19 Kasım 2022 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi19 Kasım 2022 Cumartesi 00:12
  • Engelli vatandaşlara 100 simit camekânı dağıtılacak18 Kasım 2022 Cuma 09:35
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 adet taşınmazını ihale ile satışa çıkarıyor18 Kasım 2022 Cuma 09:32
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çocuklarla kukla ve palyaço gösterisi izledi18 Kasım 2022 Cuma 01:18
  • Nallıhan’a bağlı Karaköy Mahallesinde mandalina yetiştirildi18 Kasım 2022 Cuma 01:16
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmini vatandaşlarla birlikte izledi18 Kasım 2022 Cuma 00:13
  • Çocuk Tiyatro Festivali’nde Pinokyo18 Kasım 2022 Cuma 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti