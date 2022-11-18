Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Geleneğin İzleri Karma Sergisi sanatseverleri bekliyor

Keçiören Belediyesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sergi Salonu’ndaki ‘Geleneğin İzleri Karma Sergisi’nin açılışı Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, Türk kültürünü ve Anadolu’ya özgü gelenekleri geleceğe taşımanın önemli olduğunu vurguladı. Sergi 28 Kasım’a kadar açık olacak.

28 KASIM’A KADAR

Altınok, “Anadolu’muza özgü, köklerimizi, tarihimizi ve kimliğimizi anlatan nadide eserlerin ve gizemli motiflerin yer aldığı sergimiz tüm sanatseverlerimizin ziyaretine açık olacak. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Atatürk, ‘Her şey olursunuz ama sanatkâr olamazsınız’ diyor. Sanata ve sanatçıya karşı ayrı bir saygısı var. Hem sanatımızı hem zanaatımızı yaşatmalıyız. Bu sergiler bizleri anlatıyor, geçmişimizi anlatıyor, köklerimizi anlatıyor, tarihimizi anlatıyor, kimliğimizi anlatıyor, benliğimizi anlatıyor, nezaketimizi anlatıyor, zarafetimizi anlatıyor” dedi.



