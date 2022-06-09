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Keçiören Önder Ata İlkokulu’nda farkındalık etkinliği düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Keçiören Önder Ata İlkokulu’nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, ‘Çevre Haftası’’ konulu şiir okuyarak, atık materyallerden oluşan defile gösterisi yaptı.
Keçiören Önder Ata İlkokulu’nda farkındalık etkinliği düzenlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gönüllü öğrencilerle birlikte mıntıka temizliğine katıldı. ‘Temizlik Neferi’ olarak belirlenen 5 gönüllü öğrenci de Keçiören Belediyesi temizlik görevlilerinin giydiği kıyafetleri giyerek çevreyi korumaya yönelik toplumsal farkındalık mesajı verdi. 

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Önder Ata İlkokulu öğrencilerine hitaben bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluklarımız olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Daha temiz ve daha yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. Biz ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler’ anlayışıyla çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayreti içindeyiz. Sizler de gelecekte devletimize faydalı işler yapacak nesiller olarak çevrenizi korumalı, yerlere çöp atmamalısınız. Doğaya zarar verenleri kibar bir dille uyarmalısınız” dedi. 
Başkan Altınok etkinlikte; Önder Ata İlkokulu Müdürü Aslan Dağ’a ‘Çevreci Okul’ plaketi, köpeğinin ayaklarına kırık cam batmaması için doğadaki atık camları toplayan Keçiörenli vatandaş Şenol Yurttaş’a ‘Çevreci Vatandaş’ plaketi, ilçe esnaflarından Seda Kazancı’ya ‘Çevreci Esnaf’ plaketi ve çöpleri zamanında dışarı çıkaran Asiye Çelik’e teşekkür plaketi takdim etti. 

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