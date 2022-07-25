Keçiören park konserleriyle coştu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda düzenlenen konserler hız kesmeden devam ediyor. Yoğun ilgi gören yaz konserleri bu hafta sonu ilçedeki Çiçekli ve Nursultan Nazarbayev parkları ile Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlendi.

Üç farklı noktada sahne alan müzisyenler Keçiörenlilere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Klasikleşmiş ezgilere eşlik eden vatandaşlar da doyasıyla eğlenme fırsatı buldu.

FESTİVAL TADINDA YAZ AKŞAMLARI

Keçiören’de yaz akşamlarının daha renkli ve eğlenceli geçmesi için uzun soluklu bir konser programı yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık. Vatandaşlarımız park konserlerimize büyük ilgi gösteriyor. Keçiören’de yaz akşamları festival tadında geçiyor. İlçemizin tüm bölgelerinde konserlerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Keçiören dışından da vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz.” dedi.

