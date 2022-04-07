  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.009
  • Dolar 14.7289
  • Euro 16.0267
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Keçiören zabıta ekipleri Ramazan denetimlerinde bulundu

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında vatandaşların en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu.
Keçiören zabıta ekipleri Ramazan denetimlerinde bulundu

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından market ve unlu mamul satan fırınlarda hijyen, kalite, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Fahiş fiyatlı ve hileli ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

dsc07677.jpg

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mübarek Ramazan ayında fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı07 Nisan 2022 Perşembe 15:46
  • Tarihi caminin cila ile zarar verilen kalem işçiliği motifleri ortaya çıkıyor07 Nisan 2022 Perşembe 13:35
  • Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı07 Nisan 2022 Perşembe 12:10
  • Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti yeniden hizmete açılıyor 07 Nisan 2022 Perşembe 04:20
  • Kayabaşı Mahallesi'nde bugüne kadar 800 metruk yapı yıkıldı07 Nisan 2022 Perşembe 01:01
  • ABB, yerli üreticilere yönelik “Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi” başlattı07 Nisan 2022 Perşembe 00:27
  • Pursaklar fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirildi07 Nisan 2022 Perşembe 00:25
  • Kalaba Kent Meydanı’nda Ramazan şenlikleri düzenlendi07 Nisan 2022 Perşembe 00:24
  • Kahramankazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Ramazan ayında da sürüyor07 Nisan 2022 Perşembe 00:23
  • Etimesgut Belediyesi'nden bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti07 Nisan 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti