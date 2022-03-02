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Keçiören Zabıta ekiplerine ‘yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri’ eğitimi verildi

Keçiören Belediyesi ekiplerine ‘yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri’ hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. 
Keçiören Zabıta ekiplerine ‘yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri’ eğitimi verildi

Keçiören Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumun ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Macit Gençer’in katılımıyla pazar alanlarında balıkçı esnaflarına yönelik zabıta ekipleriyle birlikte ortak denetim de yapıldı.  

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Türkiye’de ve dünyada balık popülasyonunda yaşanan sıkıntının önüne geçmek için balıkların biyolojik gelişimlerini tamamlamadıktan sonra avlanması gerektiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yasak avlanmanın ve küçük boyutlu balık satışının önüne geçmek için bilgilendirme eğitimleri önemli. Bu konuda zabıta ekiplerimiz hem semt pazarlarımızdaki balıkçılara hem de diğer balıkçılara yönelik titiz denetimler yapıyor.

Balıkçılarımız da yasal usullere göre avlanmış balık satışı yaparak deniz canlılarının popülasyonunu korumaya katkı sunabilirler. Bu konuda toplum olarak da duyarlı ve bilinçli olmalıyız.” dedi. 

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