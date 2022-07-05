Keçiören'de 2022’ye özel 2022 çocuk için sünnet şöleni

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz sünnet şöleninde aileler ve sünnet olan çocuklar Azerin konseriyle coşkulu bir akşam yaşadı.

Konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2022 yılında 2022 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Yıllardır yaptığımız, gelenek haline gelen sünnet şölenimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Geleceğimiz, istikbalimiz olan güzel yavrularımıza, ailelerine hayırlı olsun. Kıymetli ses sanatçımız Azerin Hanım’a, saz sanatçılarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE HIZLA BÜYÜYOR

Konuşmasında ‘Hızla büyüyen Türkiye’ vurgusu da yapan Başkan Altınok, “Gün olacak ülkemizi bu çocuklarımız yönetecek. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin geleceği çok parlaktır ve bu çocuklarımızla çok daha parlak olacaktır. Neden derseniz; düne değil bugüne, geleceğe bakın. Dün ne vardı, bugün ne var ve yarınlarda neyimiz olacak. Şuan hızla büyüyen, dünyada söz sahibi olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kendi helikopterini, savaş gemisini, İHA’larını yapan bir devletimiz var. 2023’te savaş uçağımız da hangardan çıkacak inşallah. Aslında bütün dava bu. Türkiye savunma sanayisini hızla geliştiren ve dünyaya satan bir ülke haline geldi. Bu yüzden, ‘Ey Recep Tayyip Erdoğan, seni göndeririz.’ diyenlerin eylemleri de, söylemleri de boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Benim için makam, koltuk değil, devletimizin milli menfaatleri, güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği önemlidir. Bunun için canım feda olacaksa, seve seve feda olsun.’ cevabı bunlara yeter de artar bile.” ifadelerini kullandı.

Keçiören’e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Altınok, “Şehrimiz, sevdamız Keçiören’imize yeni eserler, yeni yıldızlar kazandırmaya; şenliklerimiz, konserlerimiz, kurslarımız ve daha birçok hizmetimizle vatandaşlarımız için gece gündüz çalışmaya devam ediyor, sizlere hizmet etmekten şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” diye konuştu.

Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği konserin sonunda Başkan Altınok sahnede Azerin ve sünnet çocuklarıyla birlikte ‘Ölürüm Türkiyem’ isimli türküyü seslendirdi.

Sünnet şölenine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Keçiören Özel Lokman Hekim Hastanesi Başhekimi Necmettin Din, Kars Ardahan Serhatlılar Birliği Başkanı Yavuz Eğer, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsileri de katıldı.

