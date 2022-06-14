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Keçiören’de ‘afet farkındalık’ eğitimi düzenlendi

Keçiören Belediyesi ile AFAD iş birliğinde belediye personeline yönelik 'Afet Farkındalık, Çadır Kurulumu, İnsani Yardım ve Psiko-sosyal Destek Eğitimi’ düzenlendi. 
Keçiören’de ‘afet farkındalık’ eğitimi düzenlendi

AFAD tarafından görevlendirilen eğitimcilerin verdiği eğitimde bireyin kendini ve çevresindekileri olası bir afete nasıl hazırlayacağına ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca afet bilincini yükseltmek ve afete karşı alınacak önlemlerle riskin nasıl azaltılacağına dair önemli detaylar da paylaşıldı. Önce teorik bilgilerin aktarıldığı daha sonra da sahaya çıkılarak bilgilerin uygulamalı olarak işlendiği eğitimde personele afet çadırının kurulumu da gösterildi. 

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Ankara’da yaşanan sel felaketiyle birlikte afet ve acil durumlara karşı bireylerin bilinçlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ne yazık ki Ankara'mızda yaşanan sel felaketinde can kayıpları yaşadık. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Doğal afetlere karşı insanımızı bilgilendirmek ve bilinçli hale getirmek çok önemli. Belediye personelimizden başlayarak afet bilincini oluşturmak için eğitimlerimize devam edeceğiz.” dedi. 
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ
Altınok, Ankara’da yaşanan sel felaketi ve diğer afet durumlarında can ve mal kaybını önlemek için altyapının iyileştirilmesi kadar kentsel dönüşümünün de önemli olduğunu söyleyerek şunları aktardı:
“Ankara’mızda acı kayıpların yaşanmaması için çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Özellikle sel felaketine karşı Başkent’imizin alt yapısını iyileştirmek gerekiyor. Özellikle bu mevsimlerde ızgara ve mazgalların sıklıkla kontrol edilmesi ve temizlenmesi de hayati öneme sahip. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum, kentsel dönüşüm çok önemlidir. Vatandaşlarımızın güvenli binalarda huzur içinde yaşayacakları; deprem, sel ve rüzgâr gibi afet ve felaketlerden korunduklarına emin oldukları şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümdür. Düzenli, planlı bir şehir; altyapısı ve üstyapısıyla düzgün bir şehir; kent estetiği, kent bütünlüğü olan simetrik bir şehir anlayışını hayata geçirmeliyiz.”

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