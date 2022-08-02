Keçiören’de Aquaparklar dolup taşıyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren aquaparklar yaz sıcağında bunalan çocukların ve gençlerin akınına uğruyor. İlçedeki Kalaba ve Aktepe Spor Tesislerinde bulunan aqua parklar 7-14 yaş arası çocuklar için hizmet veriyor.

Sıcakların bastırmasıyla birlikte çocukların yaz tatili keyfini aquaparklarda çıkardığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de, çocuklarımızın serinlemesi için yüzme havuzu ve aquaparklarımız eğlenceli bir ortam sunuyor. Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarını yaptığımız Aktepe ve Kalaba aquaparklarımıza gösterilen ilgiden de oldukça memnunuz. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Tüm spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilir.” dedi.

ÇOCUKLARA EŞİT HİZMET

Çocukların ve gençlerin aquaparklardan eşit faydalanabilmesi için Kalaba Aquapark cumartesi, pazar, salı ve perşembe günlerinde erkek çocukları için; pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde kız çocukları için hizmet veriyor. Aktepe Aquapark ise cumartesi, pazar, salı ve perşembe kız çocukları; pazartesi, çarşamba ve cuma erkek çocukları için hizmet veriyor. Tesisler, 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi olurken, aqua parklardan faydalanmak isteyen çocuklar için üyelik şartı da bulunmuyor.

