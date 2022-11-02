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Keçiören’de can dostlara yönelik bakım ve tedavi çalışmaları aralıksız sürüyor

Keçiören Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Keçiören’de can dostlara yönelik bakım ve tedavi çalışmaları aralıksız sürüyor

Son 3 yılda vatandaşlardan gelen 18 bin 063 adet talep değerlendirmeye alınırken, 17 bin 928 sokak canlısı belediyenin Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. Ayrıca 3 bin 153 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. 710 sahipsiz sokak hayvanını ise sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

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“MASUM VE DİLSİZLER BİZE EMANET”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, masum ve dilsiz can dostların kendilerine bir emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyledi. 

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