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Keçiören’de Çocuk Lunaparkı rengârenk eğlence durağı olmayı sürdürüyor

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk lunaparkı rengârenk oyuncaklarla 4-8 yaş minikler için ücretsiz olan eğlence durağı olmaya devam ediyor.
Keçiören’de Çocuk Lunaparkı rengârenk eğlence durağı olmayı sürdürüyor

Çocuklu ailelerin büyük memnuniyetle ziyaret ettiği tesis özellikle hafta sonu dolup taşıyor. Yoğun ilgi gören çocuk lunaparkını ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise hem anne babalarla hem de çocuklarla sohbet ederek keyifli anlara tanık oluyor.

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Çocukların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu lunaparktan Keçiören ve Keçiören dışından gelen çocukların ücretsiz faydalanma fırsatı bulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lunaparkımız çocuklarımızın eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Keçiörenli çocuklar ve Keçiören’de vakit geçiren çocuklar bu bakımdan çok şanslı. Onlar için aynı zamanda Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Öte yandan voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Tüm bu güzelliklerden faydalanmak isteyen çiçek ve meleklerimizi ilçemize bekliyoruz.” dedi.

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