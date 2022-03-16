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Keçiören'de ekipler, kar hazırlıklarını tamamladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısı yapmasının ardından Keçiören Belediyesi karla mücadele ekipleri de olası olumsuzluklara karşı ön çalışmalarını tamamladı. 
Keçiören'de ekipler, kar hazırlıklarını tamamladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara ve Keçiören’de etkili olması beklenen kar yağışına karşı yol ve kaldırımların ulaşıma açık tutulması için 150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracıyla sahada olacaklarını kaydetti. Altınok ayrıca bu yıl etkili olan kar yağışı nedeniyle Keçiören’de ulaşımı etkileyecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını da belirtti. 

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Keçiören belediyesi karla mücadele ekipleri vardiyalı çalışma sistemine göre 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. 

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