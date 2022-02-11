Keçiören'de kapalı spor salonu açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kamil Ocak Ortaokulu’na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı spor tesisinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesi öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada samimi ve sıcak bir ortamda açılış yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meleklerle ve çiçeklerle tertemiz, samimi ve hasbi bir ortamda, sevgi ve enerji dolu bir açılış yapıyoruz. Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Çocuklarımıza ne kadar kaliteli eğitim verirsek geleceğimiz de bir o kadar güzel şekillenir. Milletleri zelil ve perişan eden eğitimsizliktir. Rabbimizin ilk emri ikra yani oku’dur. Sevgili Peygamber Efendimiz de her fırsatta okumanın önemini vurgulamıştır. Atatürk de milletimizin geleceği olarak çocukları ve gençleri işaret etmiştir.” dedi.

Konuşmasında salonda toplanan öğrencilere bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok şunları söyledi:

“Aranızdan cumhurbaşkanı, öğretmenler, mühendisler milletvekilleri çıkacak. Sizleri de öğretmenler yetiştirecek. Benim de hayalim sınıf öğretmeni ya da futbolcu olmaktı. Öncelikle sizler çalışkan olmalısınız. Çok kitap okumak lazım. Aynı zamanda dürüst de olmalısınız. Yalan söylememelisiniz. Eğer yolunuz, düsturunuz bu olursa devletimize ve milletimize çok güzel hizmetler yapan bireyler olursunuz. Aileleriniz de buna sevinir ve sizlerle gurur duyar. Cumhurbaşkanımız da bizler de sizin gibi bu sıralardan geldik.”

Keçiören’de çocuklara ve gençlere yönelik yapılan hizmetleri de anlatan Altınok şu bilgileri paylaştı:

“Dünyanın en büyük yapay şelalesi, Estergon Kalesi, ilk şehir içi teleferik Keçiören’dedir. Ankara’da akvaryumu olan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Şuan lunapark yapıyoruz. Bir de Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımız var. Atalarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteren meydanımızda anıt ve bayraklarımız var. Cumhuriyeti Kulemizin üzerinde uzay terası ve bilim merkezi var. Sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız, ellerinizle yıldızlara ve gezegenlere dokunacaksınız. Bu anlamda Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın temeli de spordur. Spor yapanlar ilaç kullanmıyor, hastaneye de daha az gidiyor. Sizler de bu yeni spor tesisimizde sıcak bir ortamda spor yapacaksınız. Bir de okulumuzda yüzme takımı kuralım. Havuz yakın. Ayrıca yazın sizleri aqua parka da götüreceğiz. Spor salonumuz ve kütüphanemiz yüce Türk milletime hayırlı olsun. Burada inşallah yıldız sporcular yetişecek. Ülkemize güzel hizmetler yapacak pırıl pırıl nesiller yetişecek.”

Kurdele kesim merasiminin yapıldığı açılışta üstü kapalı spor tesissi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Keçiören Belediyesi aynı zamanda Kamil Ocak Ortaokulu kütüphanesini de yenileyerek buraya çeşitli türde kitaplar da hediye etti.