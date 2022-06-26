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Keçiören'de kurbanlıklar için devasa satış alanı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye ve Demir caddelerine kurulan devasa kurban pazarında hayvan satışları devam ediyor.
Keçiören'de kurbanlıklar için devasa satış alanı

105 büyükbaş, 69 da küçükbaş hayvan çadırının bulunduğu pazarda toplam 3 bin 100 büyükbaş, 5 bin 200 de küçükbaş hayvan yer alıyor.

Keçiören’deki kurban satış alanından vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban satış çadırlarımızı nizami ve kurallara uygun bir şekilde kurduk. Çadır kurulacak alanları numaralandırarak kura ile çadırlarımızı esnafımıza teslim ettik. Zabıta ve temizlik ekiplerimiz buradaki hijyeni ve düzeni sağlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kurbanlar hem yetiştiricilerimize hem de kurban ibadetinin feyzini yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Esnaflar da Keçiören Belediyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. 

14 SEMT PAZARINDA KESİM YAPILACAK

Öte yandan Keçiören Belediyesi kurban bayramında vatandaşların kurban kesim işlemlerini kolaylaştırmak için ilçenin farklı noktalarındaki 14 semt pazarını da kesim alanı olarak belirledi.

 

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