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Keçiören'de ‘Kuş Yuvaları Yerleştirme Etkinliği’ düzenlendi

Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılımıyla ‘Kuş Yuvaları Yerleştirme Etkinliği’ düzenlendi. 
Keçiören'de ‘Kuş Yuvaları Yerleştirme Etkinliği’ düzenlendi

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı’nda doğayı korumak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için kendi emekleriyle kuş yuvası yapan öğrencilere yönelik ‘Kuş Yuvaları Yerleştirme Etkinliği’ düzenledi. El emeği göz nuru kuş yuvalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile birlikte ağaçlara asan öğrenci ve öğretmenler doğadaki canlıların yaşam alanlarının korunmasına yönelik anlamlı bir mesaj verdi. 

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EĞİTİME TAM DESTEK
Etkinlikte öğrencilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Gençler, sizleri çok seviyoruz. Her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Ümidimiz, ikbalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz sizlersiniz. Devletimizi sizler yöneteceksiniz. Kurumlarımızın ve özel sektörümüzün dinamiğini sizler oluşturacaksınız. Birçok noktada sizler görev alacak, bulunduğunuz makama yakışır bir şekilde çok çalışacak ve alın teri dökeceksiniz.” dedi.

Başkan Turgut Altınok öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitime destek konusunda birçok çalışma yaptıklarını aktararak şunları söyledi:
“Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Atatürk de, ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür.’ Diyor. Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracaksınız. Bizler de geleceğimiz olan sizlerin daha iyi eğitim alabilmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Keçiören’de ve Türkiye`de 1994 yılı belediyelerin eğitime destek vermesi konusunda önemli bir dönüm noktasıdır. Yerel yönetimlerin eğitim kurumlarına destek verebilmesinin yollarını biz açtık. Üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Belediye olarak üniversite öğrencilerimize bu yıl 600 TL burs veriyoruz. Keçiören Eğitime Destek Merkezi’nde (KEDEM) 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerimiz için ücretsiz etüt imkânı sunmaya ise devam ediyoruz. İlçemizdeki kütüphanelerin de sayısını çoğaltıyoruz. Tepebaşı Kurs Merkezimizde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs veriyoruz.”

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“YUVALARI KORUYACAKSINIZ”
Altınok, doğaya ve canlılara karşı duyarlı olan öğrencileri tebrik ederek, “Doğamıza ve hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu tür etkinlikleri artırarak toplumsal farkındalığı da artırmalıyız. Mesire alanımıza gelerek kuş yuvalarını sizler kontrol ve muhafaza edeceksiniz.” dedi.

Altınok, kuş yuvalarının yapılmasına öncülük eden iki öğretmene de teşekkür belgesi takdim etti. 

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