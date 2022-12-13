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Keçiören’de kütüphaneler gençlerin eğitime ve bilime ulaşma imkânlarını artırdı

Keçiören Belediyesi tarafından son dönemde hizmete açılan kütüphaneler ilçede özellikle gençlerin eğitim ve bilim merkezlerine ulaşma imkânlarını oldukça artırdı.
Keçiören’de kütüphaneler gençlerin eğitime ve bilime ulaşma imkânlarını artırdı

Keçiören’de, Yücel Hacaloğlu, Mehmet Doğan, Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Nihal Atsız, Ötüken, Şenay Aybüke Yalçın halk kütüphaneleri son 3 yılda hizmete sunulurken, Fatih Kütüphanesi ise yıllardır hizmet vermeye devam ediyor. 

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SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK 

Birbirine sınır olan mahallelerin kesişim noktalarına konumlandırılan kütüphaneler birçok mahalle sakininin buralardan kolayca faydalanabilmesine de olanak sağlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok göreve gelirken ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırma sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 

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KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ 

Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı: “Milletleri ihya eden eğitimdir. Rabbimin ilk emri de ikra, yani okudur. Çocuklarımız ve gençlerimiz için en önemli hizmetlerimizden biri de kütüphane hizmetimizdir. Ayvalı Mahallemize de büyük bir kütüphane yapmayı planlıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara`nın en büyük kütüphanesini inşallah Keçiören’de olacak.” 
 

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